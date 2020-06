Options du sujet Imprimer le sujet

MABENZ #1

Voici 1 petite parodie de "Je danse le Mia" Spécial covid19

Je danse chez moi



Je danse chez moi

Aujourd'hui 15:49:35

_Servietsky_ #2

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2605 Karma: 3114 Franchement je m'attendais à un truc qui fait pitié mais en vrai c'est pas dégueu

Aujourd'hui 16:09:22

bidoop #3

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 934 Karma: 318 Au début je pensais pas regarder en entier à cause de l'impression du déjà vu de chanter sur la crise sanitaire.. et au final ça le fait carrément!

Aujourd'hui 16:16:52

Surzurois #4

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3619 Karma: 2966 au top, même la chute est marrante

Aujourd'hui 16:41:26