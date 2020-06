Les Pires Pirates - le Négociant

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 948 Karma: 666





Mais ya beaucoup de choses sur lesquelles ça coince

-le jeu d'acteur est un peu léger, et c'est principalement du a un problème de rythme. On a l'impression que le texte n'est pas vraiment écrit a l'avance, ça patauge un peu, on a envie de vous sortir les mots de la bouche

-les faux raccords sont faciles a soigner sur ce genre de format, faut être un peu plus carre la dessus

-l’écriture est encore un peu faible. Le gag est tout clacos, c'est vieux comme le monde et ya pas le petit détail qui pourrait sauver pour dépoussiérer la vanne.

-le son est pas dingue, ya des moments bizarres et le son est parfois etouffe sans raison ( ah, et le "captain, la chaloupe est paree." en mode serveur qui vient t'apporter tes frites ca colle pas, on attend plutôt un gars qui crie dans le lointain. Ça a l'air de rien mais ça met a plat l'acting du moment)



c'est un format a la kaamelott, avec lequel tout le monde est familier, donc faut passer la vitesse superieure pour etre credible



Aujourd'hui 21:11:08