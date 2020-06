Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme tombe devant un tramway

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41843 Karma: 17244 Un homme a chuté devant un tramway à Budapest, en Hongrie. Grâce au réflexe du conducteur du tram qui a aussitôt réalisé un freinage d'urgence, l'homme n'a été que légèrement blessé.





Videón, ahogy villamos alá zuhan egy ember, a Bajcsy kórház megállónál. Csoda viszont, ami történik

Contribution le : Aujourd'hui 21:14:40

Re: Un homme tombe devant un tramway

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6708 Karma: 5395 @FMJ65

Si je ne dis pas de connerie, les trams (récents) sont en général étudiés pour éviter d'écraser les gens. Beaucoup de carrosserie, peu d'espace libre entre le sol la carrosserie. Comme ça, dans ce genre de cas, tu es "poussé" par le tram plutôt que de passer sous ses roues.

Contribution le : Aujourd'hui 21:59:12