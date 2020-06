Index des forums Koreus.com Le Bar Dégâts lavage sans contage Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Dilan79 Dégâts lavage sans contage 1 #1

Inscrit: Hier 23:14:19

Aussi fou que celui puisse paraître je viens de tester le lavage sans contact pour ma passat cc sans défaut et ça me la ravagée

!!! A telle point que j'ai pleins d'impact et même certain endroit commence à piquer... je vais voir super u demain et contacter mon assurance....



Je suis choqué c est hallucinant....



Super u va nier en bloque sûrement...

Avez vous déjà été confronté à ca?

Contribution le : Hier 23:21:17



