la restauration catastrophique d'un tableau de Murillo

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 8261 Karma: 20433 Après une restauration réalisée par un amateur, une copie de l'«Immaculée Conception de l'Escorial», œuvre de Bartolomé Esteban Murillo, grand peintre baroque du XVIIe siècle, est devenue méconnaissable.





Valence : la restauration catastrophique d'un tableau de Murillo

Aujourd'hui 04:28:08