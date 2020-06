Options du sujet Imprimer le sujet

Un homme pêche dans un fleuve près d'une carrière mais s'aperçoit que ce n'est finalement pas une très bonne idée.





ЖЕСТЬ НА РЫБАЛКЕ. Попал под взрыв в карьере, необычный случай на рыбалке

C'est des cailloux qui viennent de l'irruption causée par l'explosion ? Ou des poissons qui sautent hors de l'eau ?

JCM77 Re: Pêcheur vs Explosion dans une carrière

alfosynchro ou des poissons qui viennent de l'irruption causée par l'explosion ? Ou des cailloux qui sautent hors de l'eau ?

pardon, moment de solitude...



