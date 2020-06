Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une enfant prépare une boisson sucrée

Une petite fille prépare une carafe de boisson sucrée.

When Kool-Aid Tutorial goes Wrong





When Kool-Aid Tutorial goes Wrong

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:23

LeFreund

C'est le tuto pour devenir diabétique en 5 minutes?

(j'aurai tendance à dire DJP dans un Koreusity... mais ma mémoire flanche avec la chaleur estivale)



(j'aurai tendance à dire DJP dans un Koreusity... mais ma mémoire flanche avec la chaleur estivale)

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:12

gazeleau

Retirez les portables aux mômes qui se filment en direct! ça aidera à préserver leur notoriété et limiter le ridicule.

Même si c'est juste pas de chance et rien à voir avec l'autre idiot qui met son tel au micro-onde, ça fait quand même un CV qui va resortir tôt ou tard.

Même si c'est juste pas de chance et rien à voir avec l'autre idiot qui met son tel au micro-onde, ça fait quand même un CV qui va resortir tôt ou tard.

Contribution le : Aujourd'hui 11:42:30