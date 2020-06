Options du sujet Imprimer le sujet

izard un éleveur gagne 7,7 milliards de Shilling tanzanien pour deux pierres précieuses 2 #1

Tanzanie : après la découverte de deux pierres précieuses, un éleveur devient millionnaire



sur la vidéo c'est marqué éleveur, c'est plus logique un mineur artisanal ^^

TheDoctor- Re: un éleveur gagne 7,7 milliards de Shilling tanzanien pour deux pierres précieuses 0 #5

@CrazyCow a écrit:

Jeff Bezos possède l'équivalent de 377 876 206 597 718,56 Shilling (environ).



Soit 3,78 x 10¹⁴ pour ceux qui n'aiment pas lecture.





Tu nous refait la même pour ceux qui n'aiment ni la lecture, ni les maths ? Citation :Tu nous refait la même pour ceux qui n'aiment ni la lecture, ni les maths ?

