dubstyle Encore une dure journée pour un cariste 🤕 3 #1

Je suis accro Inscrit: 21/02/2005 11:53 Post(s): 758 Karma: 940 A bord de son transpalette, Régis glisse les palles de son engin sous la palette, la soulève, puis recule... mais quelque chose bloque.

Il ne va pas tarder à voir de plus près le problème...





Contribution le : Aujourd'hui 16:27:05