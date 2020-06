Options du sujet Imprimer le sujet

lvishd Israël: Un agent de l’ONU en pleine opération de maintient de la paix 2 #1

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12378 Karma: 5006

L’ONU a quant à lui







I present to you.....the UN La scène a été filmée par un riverain dans une rue à Tel-Aviv, en Israël.L’ONU a quant à lui lancé une enquête ^^I present to you.....the UN https://t.co/7bqw2fzVZa

Contribution le : Aujourd'hui 02:40:02