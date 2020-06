Index des forums Koreus.com La chambre des Liens LES VOIX - Dans la tête d'une personne schizophrène (Fiction sonore en Binaural) Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

LES VOIX - Dans la tête d'une personne schizophrène (Fiction sonore en Binaural)



Ecoute au casque vivement conseillée



Pensée déstructurée, confusion, paranoïa… Les symptômes de la schizophrénie sont nombreux, et varient selon l’état de la psychose. Ils proviennent tous des troubles psychotiques qui font la réputation de la schizophrénie : les hallucinations visuelles et auditives.

Entendre des voix, tenter de les discerner de la réalité, éviter de prêter attention aux propos qu’elles affirment est le combat quotidien d’une personne schizophrène, qui dans sa propre conscience cohabite avec ces voix comme avec les pensées d’autres personnes.

L’idée de cette fiction sonore est de placer l’auditeur comme « dans la tête » d’une personne schizophrène, et de retranscrire les hallucinations auditives qui se manifestent chez les personnes atteintes de cette maladie.

En échangeant avec les résidents et l’équipe médicale d’un centre pour adultes schizophrènes, j’ai interprété leurs récits en recréant les différentes manières dont se manifestent les hallucinations auditives.



Écriture, réalisation, prise de son et postproduction son par Louise Florentiny





Quelques Petites précisions concernant la vidéo ont été apportées par l'autrice en commentaire sous la vidéo pour répondre aux questions qui reviennent souvent :



« Est-ce que tous les schizophrènes entendent des voix ? »

➡ Non. Certains ont des hallucinations plutôt visuelles ou qui touchent différents sens, d’autres n’en ont pas du tout. Il y a autant de schizophrénies différentes que de personnes schizophrènes.



« Est-ce que tous les schizophrènes entendent CES voix ? »

➡ Non plus. C’est une interprétation personnelle des témoignages que j’ai recueillis : je me suis basée sur des entretiens que j’ai eu avec les résidents d’un centre pour adultes schizophrènes, ayant une pathologie avancée. Cela peut expliquer pourquoi certains passages sont si violents. Mais les voix ou hallucinations ne se manifestent jamais de la même façon d’une personne à une autre.



Aussi, je rappelle que c’est une FICTION : jamais on ne pourra retranscrire la réalité exacte des personnes schizophrènes.



Pour finir, cette fiction est mon projet de fin d’études d’ingénierie sonore.

C’est donc un gros travail de prise de son, montage son et mixage, dont le but premier n’est pas de faire peur, mais bien de sensibiliser à la maladie en partageant l’état d’angoisse et de confusion que peuvent ressentir les personnes schizophrènes quand ces hallucinations se manifestent.







Pour aller plus loin, la vidéo de PsykoCouac sur la Schizophrénie.





