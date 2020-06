Jouer de la guitare dans le jeu The last of us Part II

Je masterise ! Inscrit: 17/06/2005 22:34 Post(s): 3322 Karma: 1415

Dans le jeu The last of us, il est possible de jouer de la guitare en grattant le pavé tactile de la manette PS4 (qui sert enfin a quelque chose) pour faire vibrer les cordes, le joystick gauche pour appuyer les cordes, et les gâchette L1/R1 pour déplacer la main sur le manche.



Petit aperçu :





The Last of Us: Part II Guitar Cover GnR



Alors, moi, je me contente de gratter frénétiquement le pad et de hurler "BAMBOLEOOOOOO BAMBOLEAAAAAA", mais il y en a qui assure... évidemment.





The Last of Us Part 2 - Metallica(Nothing Else Matters) - Ellies Guitar





The Last of Us™ Part II - Ellie Plays Hotel California

