Comment la Méditerranée s'est remplie à nouveau

J'aime glander ici Inscrit: 04/01/2006 18:09 Post(s): 6463 Karma: 3536 la transgression pliocène serait arrivée il y a environ 5,33 millions d'années, l'ouverture du détroit de Gibraltar fait se déverser l'océan Atlantique dans la mer Méditerranée qui en avait été totalement séparée à la suite de la crise de salinité messinienne. Il aurait fallu deux ans seulement pour remplir à nouveau la Méditerranée





The Zanclean Megaflood Hypothesis

