Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66509 Karma: 28668 Reprise de Mamma Mia de ABBA par Josh Turner Guitar





Contribution le : Aujourd'hui 10:31:00

FMJ65 Re: Reprise de Mamma Mia 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9371 Karma: 2781 Plutôt très bon.

Un gros plus : enfin des gus qui ont compris que pour des lives à la maison, un bon micro c'est juste vital !

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:57