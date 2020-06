Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41880 Karma: 17302 L'Euscorpius coronamento, un robot scorpion pour décapsuler des Corona.





Contribution le : Aujourd'hui 12:55:16

Wamou #2

Je suis accro Inscrit: 20/07/2011 15:33 Post(s): 1822 Karma: 748 ok....

Contribution le : Aujourd'hui 13:23:42

gazeleau #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2050 Karma: 1639 ça manque d'autonomie. J'aurais imaginé que ça décapsulait de manière autonome.

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:38