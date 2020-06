Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Crash à haute vitesse en monoroue 1 #1

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 979 Karma: 1060

NYC EUC | High Speed Electric Unicycle CRASH (GotWay Monster v3 3108wh)



Le Wheeler KamikazeJoe se plante ) plus de 60 Km/h avec une roue qu'il avait modifiée. Elle a cessé de fonctionner, privant l'ensemble roue/pilote de stabilité par la coupure du gyroscope.

Pas de casse en dehors de la roue.

Contribution le : Aujourd'hui 14:33:08

alfosynchro Re: Crash à haute vitesse en monoroue 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7076 Karma: 2980

@Staffie a écrit:

... Pas de casse en dehors de la roue.

Dommage c'est quand-même une pièce maitresse. Citation :Dommage c'est quand-même une pièce maitresse.

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:30