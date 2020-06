Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Des ouvriers font une blague à un jeune apprenti en lui demandant de lubrifier une enclume avec une pompe à graisse.



Aujourd'hui 16:36:13

Jinroh Re: Graisser une enclume

Le lendemain il aura briqué l enclume avec de la graisse...ca sera tout de suite moins drole

Aujourd'hui 16:41:38

_Servietsky_ Re: Graisser une enclume

Je parie que le lendemain ils lui ont demandé d'aller chercher le seau à étincelles

Aujourd'hui 16:49:56

haricot Re: Graisser une enclume

@_Servietsky_ ou bien de l'huile de coude chez leroy merlin

Aujourd'hui 16:56:21

pasdepseudo Re: Graisser une enclume

Ou le marteau à bomber le verre

Aujourd'hui 16:57:59

LudoK Re: Graisser une enclume

et la lime à épaissir que l'on se passe d'atelier en atelier.

Aujourd'hui 17:00:33