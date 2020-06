Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Distributeur de gel hydroalcoolique [NSFW] 2 #1

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 12828 Karma: 6506

https://i.imgur.com/cVAQgDK.mp4



Quelle idée... C'est un peu dégueulasse.



Rappelons tout de même qu'il n'est pas conseiller d'avaler du gel hydroalcoolique, ce n'est pas bon pour l'estomac ! Quelle idée... C'est un peu dégueulasse.Rappelons tout de même qu'il n'est pas conseiller d'avaler du gel hydroalcoolique, ce n'est pas bon pour l'estomac !

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:20