Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un enfant attrape un serpent 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41884 Karma: 17306 Un petit garçon attrape un serpent en jouant avec un chien.





Kevin Mettler on TikTok

Contribution le : Aujourd'hui 20:40:43

Crazy-13 Re: Un enfant attrape un serpent 0 #3

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 71358 Karma: 5900 Non, ça ce n'est pas un bâton qu'il faut lancé au toutou, enfin après c'est lui qui voit.

Contribution le : Aujourd'hui 21:03:26