Options du sujet Imprimer le sujet

MegaQuiz Football - Ligue 1 - Tous les clubs champions depuis 1933 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 26/06 23:47:33 Post(s): 2 Infographie vidéo retraçant le palmarès des clubs champions de France depuis 1933.





TOP FOOTBALL - Ligue 1 - Palmarès des équipes championne de France de 1933 à 2020.

Contribution le : Aujourd'hui 22:29:59

LeCromwell Re: Football - Ligue 1 - Tous les clubs champions depuis 1933 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4063 Karma: 3963 Pourquoi y'a pas de gagnant entre 39 et 45?



Plus sérieusement tu veux pas faire une petite infographie du top 50 de koreus depuis sa création?

Contribution le : Aujourd'hui 22:45:07