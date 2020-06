Options du sujet Imprimer le sujet

L'Homme qui plantait des arbres, nouvelle de Jean Giono contée par Philippe Noiret

L'Homme qui plantait des arbres, un récit de Jean Giono



L'Homme qui plantait des arbres est un film d'animation réalisé par l'illustrateur canadien Frédéric Back pour Radio-Canada en 1987 à partir de la nouvelle du même nom écrite par Jean Giono en 1953. Version narrée par Philippe Noiret.

