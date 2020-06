Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Embauchez-Moi - Candidature atypique Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



TheChomeurGoOn Embauchez-Moi - Candidature atypique 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 17:59:41 Post(s): 1





ALERTE CANDIDATURE MUSICALE

Hello KOREUS

Laisse-moi tout d’abord me présenter.

Yoann Levesque alias #TheChômeurGoOn, un jeune diplômé devenu jeune chômeur malgré lui et cherchant à tout prix à devenir un jeune actif.

En effet, voilà quelques mois que je postule à des offres dans le but de décrocher un #CDD ou #CDI dans le secteur de la #communication digitale, de la #publicité ou de l'#évènementiel en tant que chef de projet ou tout autre poste qui pourrait correspondre à mon profil.

Afin d’attirer votre attention chères et chers recruteurs, j’ai décidé de mettre à contribution mon côté artistique avec l’aide de mon propre "boys band".

Cette candidature musicale a 3 objectifs:

•Décrocher un contrat de travail

•Vous divertir

•Parvenir aux oreilles de Mr. Goldman

C’est avec émotion que je vous laisse découvrir l’hymne national des demandeurs d’emploi (non sponsorisé par Pôle emploi): #EmbauchezMoi !

À partager sans modération!

P.S.

À toi recruteur qui liras ce post Je te donne également mon #CV et mes coordonnées en commentaire. Il suffira d’un signe de ta part Là-bas en commentaire ou en message privé pour me montrer ton intérêt pour ma candidature.

Merci pour votre aide afin que je puisse aller Au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves . Lien vidéo YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=2Q3DI9o7CXo&t=58s ALERTE CANDIDATURE MUSICALEHello KOREUSLaisse-moi tout d’abord me présenter.Yoann Levesque alias #TheChômeurGoOn, un jeune diplômé devenu jeune chômeur malgré lui et cherchant à tout prix à devenir un jeune actif.En effet, voilà quelques mois que je postule à des offres dans le but de décrocher un #CDD ou #CDI dans le secteur de la #communication digitale, de la #publicité ou de l'#évènementiel en tant que chef de projet ou tout autre poste qui pourrait correspondre à mon profil.Afin d’attirer votre attention chères et chers recruteurs, j’ai décidé de mettre à contribution mon côté artistique avec l’aide de mon propre "boys band".Cette candidature musicale a 3 objectifs:•Décrocher un contrat de travail•Vous divertir•Parvenir aux oreilles de Mr. GoldmanC’est avec émotion que je vous laisse découvrir l’hymne national des demandeurs d’emploi (non sponsorisé par Pôle emploi): #EmbauchezMoi !À partager sans modération!P.S.À toi recruteur qui liras ce post Je te donneégalement mon #CV et mes coordonnées en commentaire. Il suffira d’un signede ta part Là-basen commentaire ou en message privé pour me montrer ton intérêt pour ma candidature.Merci pour votre aide afin que je puisse aller Au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves

Contribution le : Aujourd'hui 18:11:56

LeCromwell Re: Embauchez-Moi - Candidature atypique 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4067 Karma: 3967

The Chômeur Go On - Embauchez-Moi (cover parodique "Envole-Moi")



Profite

Mon petit doigt me dit que tout ceci va disparaitre

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:15



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo