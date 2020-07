Il fabrique une GT 40

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1070 Karma: 1291

Il a commencé à construire sa GT 40 depuis 2 ans, depuis il poste régulièrement des vidéos sur le sujet.



Je poste uniquement la première vidéo et la dernière (à date, puisque non terminé), je vous laisse poursuivre si cela vous intéresse.





Je construis une VOITURE DE SPORT !!! [GT40 project #00]







Je fabrique la LIGNE D'ÉCHAPPEMENT LA PLUS COURTE [GT40 project #43]

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:48