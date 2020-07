K400 C'est pour bientôt !

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 8247 Karma: 5527

C'est comme K2000, ou presque.



Nous avons 18 Koreusity avant de passer au n°400, soit quelque part vers octobre. MAIS il n'est jamais trop tôt pour s'y prendre.



Je vous propose donc que le Koreusity 400 mette à l'honneur la Kommunauté, avec ses propres vidéos détournées. Tout comme cela avait été fait pour



Pourquoi pas aussi rajouter ses propres vidéos originales, on a tous quelque part un film d'une chute, d'un chat qui vidéobomb ou d'un saut en parachute. N'ayons pas honte !





Quelques règles à suivre :



- Choisir une vidéo qui a fait le buzz, et la rejouer à sa façon (parodie, montage...).

- Chacun signale la vidéo qu'il parodie pour éviter les redondances (sera mise à jour ici).

- Ou faire votre propre vidéo insolite

- Faudrait environ 20 vidéos / 20 participations.

- Durée de chaque vidéo parodique = environ 5 à 15 secondes (mais ça peut dépasser)

- Envoyer la vidéo parodique à @Koreus



---> Le mieux est de l'upload sur YouTube (si vous voulez qu'elle ne soit pas visible sur YouTube, vous pouvez la mette en non répertoriée)

---> Et envoyer le lien par MP à Koreus (mettre "[K400]" dans le sujet)





Mais je me souviens plus de ce qui a fait le buzz ces derniers temps ?



Pourquoi pas...

-

- Disparaître derrière une couverture

- Faire des trucs de dingue avec le PQ (c'est bon, la pénurie est passée)

- On peut aussi se lancer dans le

-

- Danse en famille

-

- etc.

- etc.

(je suis à court d'idée, mais les vôtres sont attendues)





Qui est partant ?

Levez le doigt !



Contribution le : Aujourd'hui 14:59:02