Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Haryu Productions, un animateur novice qui souhaite animé plusieurs scènes ou mangas dont la suite en animé est interrompue. Je vous présente la confrontation Jigen vs Naruto/Sasuke partie 1 vient de sortir. Pouvez vous me donnez un avis ? J'ai essayé de m'améliorer en terme d'animation !



Jigen Vs Naruto/Sasuke Part 1

