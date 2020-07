🤖 Un ours avec la tête coincée dans un bidon en plastique

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.facebook.com/tricia.hurt/videos/10219866423309286/ Une famille de pêcheurs vient en aide à un jeune ours qui nage à la surface du lac Marsh-Miller, dans le Wisconsin, avec la tête coincée dans un bidon en plastique.

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:37