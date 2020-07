Options du sujet Imprimer le sujet

Berousky Clé USB non reconnue dans le bios 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13563 Karma: 555 Dans la série des portables a restaurer, j'ai un pc dont le bios n'arrive pas a reconnaître la moindre clé USB, pour booter dessus et reinstaller W10.

Est ce que quelqu'un à une solution ? Merci !

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:30

