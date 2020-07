ulysse et le cyclope en grec ancien

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 22:47:46 Post(s): 1

Bonsoir,



J'aimerais savoir si une âme charitable pouvais me traduire, en quelques lignes, l'histoire du Cyclope et du héros grec Ulysse ? Je débute en grec ancien mais travaillant dans une médiathèque et au secteur des enfants nous organisions des ateliers sur l'utilité des langues anciennes et j'aimerais pouvoir parler d'une histoire que tous le monde connais dans cette langue, vu mon niveau, il m'est impossible d'écrire un texte en grec ancien qui soit cohérent pour un jeune public. Merci de vos éventuels réponses !!

