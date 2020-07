Parade Gadget en Corée du Nord

Options du sujet Imprimer le sujet

Une parade militaire en Corée du Nord avec la musique du dessin animé "Inspecteur Gadget".





I put Inspector Gadget theme over North Korea Parade

Contribution le : Aujourd'hui 07:30:19

C'est quand-même plus sympa comme ça !

Ça tombe, les Koréens du nord sont sympa, en fait.

Ça tombe, les Koréens du nord sont sympa, en fait.

Contribution le : Aujourd'hui 07:57:32

Pas récent ! Ca fait déjà 9 ans que le vieux a claqué !

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:44