Kaaris s'est fait Kaaillasser

Rapmedia - Kaaris et son équipe ont été caillassé et chassé du port de Cannes, la voiture du rappeur resté sur le quai a également été endommagé...

https://twitter.com/rapmediadivers/status/1277330737323180035











Voici les jeunes de Cannes qui ont caillassés Kaaris et son équipe







Contribution le : Aujourd'hui 10:11:18