Skwatek Chat vs Vitre 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41907 Karma: 17337 Un chat fait un faceplant contre vitre en voulant attaquer un autre chat.



Contribution le : Aujourd'hui 10:29:32

_Servietsky_ Re: Chat vs Vitre 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2627 Karma: 3165







Pas mal, mais l'indétrônable Chat vs Vitre reste quand même celui-là :

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:07

MoonMoon Re: Chat vs Vitre 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4152 Karma: 182 Ah la la légendaire ce chat je m'en remet pas !

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:13

Skwatek Re: Chat vs Vitre 1 #4

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41907 Karma: 17337 _Servietsky_ : Le boss ! : Le boss !

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:44

Variel Re: Chat vs Vitre 0 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11728 Karma: 4141 Toujours filmer en vertical, ça permet de faire sortir le sujet du cadre tellement plus aisément…

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:28