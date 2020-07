Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3726 Karma: 750



CalendWAR - Le Sketch perdu du Golden Show de 2012



Ressorti 7 ans après la fin du Golden Show, ce sketch mets en scène pas mal de têtes connus même si certains ont été un peu oubliés entre temps.



Contexte :

En 2011/2012, une émission par Davy Mourier et Mr Poulpe du nom de Golden Show avait été créee. Il s'agissait d'une émission regroupant une série de sketchs avec des invités plus ou moins connus. Si le principe rappelle Studio Bagel et Golden Moustache c'est normal : ils se sont inspirés de cette émission pour la création des groupes.

Problème : chacun des 2 créateurs est ensuite parti de son coté chez ses 2 groupes ce qui fait que la dernière émission n'a pas pu être tourné correctement. Du coup, pour des questions de droits un peu flou, ce sketch n'a jamais pu être diffusé jusqu'à récemment.

