Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Une pelleteuse coincée sous un pont 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6694 Karma: 5045

Vous navigateur est trop vieux

Sous un autre angle ...

Vous navigateur est trop vieux





2) Un raton de berger guide des chèvres DJP Merci @Skwatek 1) Une pelleteuse coincée sous un pont (Source) Sous un autre angle ...

Contribution le : Aujourd'hui 13:37:58

Ustost Re: Un raton de berger 0 #3

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 336 Karma: 507 @Skwatek



Tu es sérieux ???



Je crois que tu as besoin de sommeil.

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:48

Tchairo Re: Un raton de berger 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6694 Karma: 5045

@Ustost a écrit:

@Skwatek



Tu es sérieux ???



Je crois que tu as besoin de sommeil.



Il parle de la deuxième vidéo, enfin le petit 2) qui était DJP et que j'ai supprimé Citation :Il parle de la deuxième vidéo, enfin le petit 2) qui était DJP et que j'ai supprimé

Contribution le : Aujourd'hui 14:21:23

Skwatek Re: Un raton de berger 0 #5

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41912 Karma: 17340 @Ustost : Je n'ai pas trop mal dormi cette nuit. Par contre, toi... ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:21:33

Ustost Re: Un raton de berger 0 #6

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 336 Karma: 507

@Skwatek a écrit:

@Ustost : Je n'ai pas trop mal dormi cette nuit. Par contre, toi... ^^



Lool Citation :Lool

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:28

gazeleau Re: Une pelleteuse coincée sous un pont 0 #7

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2076 Karma: 1651 Toujours coincé après avoir dégonflé les pneus, le chauffeur a du y aller avec joie!!!

Contribution le : Aujourd'hui 14:26:07

Variel Re: Une pelleteuse coincée sous un pont 0 #8

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11731 Karma: 4141

(Et sinon en dernier recours, on peut aussi dégonfler les chenilles de la pelleteuse.) Il fallait aussi dégonfler les pneus de l'avant de la remorque, non ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:38:17