MoonMoon The Translator : Une histoire de tequila 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/08/2005 22:44 Post(s): 4153 Karma: 184 Mais qui a bien pu partir sans payer la tequila ?



The Translator by Awkward Puppets

Contribution le : Aujourd'hui 15:32:56

gazeleau Re: The Translator : Une histoire de tequila 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2078 Karma: 1651 Bon ça parle trop vite je galère un peu ... j'ai besoin d'un traducteur

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:06