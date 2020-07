Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Un cracheur de feu s'enflamme le visage 1 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 209 Karma: 348 En laissant défiler la playlist youtube suite à la réponse vidéo de @Skwatek sur le post de @-JoJo- je suis tombé sur ce reportage ou le journaliste est témoin du scène assez dingue (à 10mn45 si ça ce cale pas automatiquement) :





1982 : Dans le métro à Paris | Archive INA

Contribution le : Aujourd'hui 16:14:48

CrazyCow Re: Un cracheur de feu s'enflamme le visage 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14158 Karma: 17217 Il suffisait d'une personne pour le couvrir avec sa veste et c'était réglé

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:51