-does- Découpe métal 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 19/04/2007 18:11 Post(s): 3817 Karma: 524 Hey les loulous je cherche un site ou une boîte à contacter qui ferait des découpes personnalisées (avec quand même pas mal de détails sur les contours) sur de grandes plaques de métal (1m50 au moins).



J'ai trouvé des choses mais c'est pour faire des formes géométriques à la taille souhaitée, ou pour faire des motifs, or j'aurais besoin de quelque chose de vraiment plus poussé.



Des idées ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:05:30