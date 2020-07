Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41916 Karma: 17351

Winston Churchill Jr. réalise une magnifique peinture avec l'aide de sa propriétaire.





Veiled Chameleon Paints With Owner's Help - 1114533



Mais il joue aussi des maracas !





Owner Creates Miniature Bar for Pet Veiled Chameleon - 1114535

