Reptilien Tricot 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 30/11/2012 23:40 Post(s): 68



J'aimerais recueillir vos avis sur ma chaîne de tutoriel tricot destiné à l'éveil des enfants.



Voici ma première vidéo pour un lapin en tricot =>



Une deuxième pour une poule =>



