Options du sujet Imprimer le sujet

SeriousLee Des habitants de Palm Beach contre le port du masque 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 23:01:19 Post(s): 1 Fin juin, la Floride a voté une loi qui oblige à porter un masque à l'intérieur des lieux publics pour tenter d'endiguer le covid-19. Certains habitants de Palm Beach sont venus dire pourquoi ils sont contre cette mesure lors d'une commission publique :







Non non c'est pas Groland...

Contribution le : Hier 23:20:49