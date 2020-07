Je viens d'arriver Inscrit: 23/06 17:11:12 Post(s): 16

Tu préfères - Arte



Mini-série TV embarquée dans un quartier populaire au côté de jeunes qui jouent à "Tu préfères" sur des sujets de société. Je vous conseille l'épisode 2 !



Episode 1 :



Grosses fesses VS gros seins | Tu préfères #01 | ARTE



Episode 2:



Du porc VS ta mère | Tu préfères #02 | ARTE



Episode 3:



Enfant handicapé VS pas d’enfant | Tu préfères #03 | ARTE



