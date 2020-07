[VIDEO] BREAKING bad saison 1

Je viens d'arriver Inscrit: 07/08/2014 13:13 Post(s): 33

Bonjour , je voudrais vous presentez une petite vidéo que j'ai fait, j'ai commencé les vidéos et je propose des résumés en draw my life



Par contre j'ai du utiliser la voix de google traduction, car on m'a conseiller d'enlever ma voix, car mon micro et pas top, regarder les anciennes videos, pour le moment j'ai pas les moyens de me payer un micro



Bref , dites moi ce que vous en pensez, merci



BREAKING BAD SAISON 1 RESUME (Draw my life)

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:56