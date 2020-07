Options du sujet Imprimer le sujet

Lien de la vidéo : Des habitants d'un quartier à Oran en Algérie fêtent le troisième anniversaire d'un trou sur la chaussée qui est apparu depuis trois ans et ce dans l'espoir d'attirer l'attention de la mairie pour le réparer.Lien de la vidéo : https://www.facebook.com/183888841771705/posts/1580015958825646/

