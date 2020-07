Faire le grand saut + Trouver un gros quartz

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6730 Karma: 5098



@-Flo- a écrit:

2/ C'est possible qu'il soit aussi bien poli sans intervention humaine ? J'ai l'impression de me faire un peu prendre pour un con, là.

Un peu comme un mec qui se filmerait en train de pêcher un poisson pané.



Il me semble bien que oui. Le quartz minéral, de part sa structure, est naturellement taillé.



Image d'un quartz minéral trouvée sur







"Les cristaux de quartz dont la croissance s'est effectuée à partir d'un substratum montrent des faces prismatiques et se terminent par une pyramide. Certains quartz qui se sont développés au sein de sédiments peuvent montrer des pyramides à leurs deux extrémités."

