Tchairo Camion de pompier vs Bus 2 #1

Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6730 Karma: 5096

Le chauffeur du bus serait blessé aux jambes suite à l'accident.



Lien vk video

A Cherkasy en Ukraine un camion de pompier est rentré en collision avec un Bus.Le chauffeur du bus serait blessé aux jambes suite à l'accident. (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 11:51:06

LeFreund Re: Camion de pompier vs Bus 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3121 Karma: 7711 Eh ben... c'est chaud. ça se passe en quelle année parce que le camion de pompier on dirait les années '70 et le bus '80

Contribution le : Aujourd'hui 12:02:06

Tchairo Re: Camion de pompier vs Bus 0 #3

Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6730 Karma: 5096

@LeFreund a écrit:

Eh ben... c'est chaud. ça se passe en quelle année parce que le camion de pompier on dirait les années '70 et le bus '80



Sur la dashcam c'est inscrit le 2020-07-05 ...



M'enfin l'Ukraine quoi Citation :Sur la dashcam c'est inscrit le 2020-07-05 ...M'enfin l'Ukraine quoi

Contribution le : Aujourd'hui 12:03:46