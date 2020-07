Options du sujet Imprimer le sujet

MisoukErizo [VIDEO] Stranger THINGS episode 1 résumé en 2 minutes 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 07/08/2014 13:13 Post(s): 36 Bonjour , voila j'ai ecouter les nombreux conseille qu'on m'a donner a savoir :

Enlever mon intro pourrit

Changer de micro

Raccourcir la vidéo



Dites moi ce que vous en pensez





STRANGER THINGS SAISON 1 EPISODE 1 RESUME (DRAW MY LIFE)

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:54