Un jeu de géographie sympathique et gratuit (jeux-geographiques.com)

Bonjour à tous, j'ai découvert récemment des petits jeux gratuits sympas j'aimerai vous les partager.Il s'agit de jeux-geographiques.com qui regroupent de nombreux jeux liés à .... la géographie (tadam tss !)Personnellement, je joue principalement au jeu des villes de France où l'objectif est de placer le mieux possible sur une carte une ville qui est demandée. Plus vous êtes proches, plus vous gagniez de point.

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:56