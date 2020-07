Options du sujet Imprimer le sujet

Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait manger dans le film Le bon la brute et le truand

Notamment cette scène :





Ca concerne ce passage du film :





Contribution le : Hier 23:03:13