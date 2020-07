Périodes de rotation sidérale des planètes + Un taureau dans une 206 CC

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41944 Karma: 17362







The relative sidereal rotation periods of planets in 2-D (sidereal=relative to background stars)





Un taureau est installé sur la banquette arrière d'une Peugeot 206 CC circulant sur une route en Camargue.





https://www.facebook.com/anthony.mathieu.547/videos/10223998524134922/ Cette petite animation compare les périodes de rotation sidérale des 8 planètes du système solaire.The relative sidereal rotation periods of planets in 2-D (sidereal=relative to background stars)Un taureau est installé sur la banquette arrière d'une Peugeot 206 CC circulant sur une route en Camargue.

Contribution le : Aujourd'hui 05:32:05