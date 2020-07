Options du sujet Imprimer le sujet

rorodsr300 Vêlage de glacier impressionnant

Inscrit: 31/03 17:30:17

Incredible GLACIER CALVING & TSUNAMI WAVE Caught On Camera! | Glacier Wall Collapse (Greenland)

Contribution le : Aujourd'hui 10:27:27

pasdepseudo Re: Vêlage de glacier impressionnant

Inscrit: 17/09/2018 14:05



Je me demandais comment un glacier pouvait accoucher d'un veau Ton titre m'a appris la définition d'un motJe me demandais comment un glacier pouvait accoucher d'un veau

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:16