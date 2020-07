Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une femme repeint un Black Lives Matter peint sur la route 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66616 Karma: 28760 Une femme repeint un Black Lives Matter peint sur la route à Martinez en Californie





Trump Supporters Deface Black Lives Matter Mural || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:10

carpet_bombing Re: Une femme repeint un Black Lives Matter peint sur la route 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3872 Karma: 2380 On la retrouvera probablement morte ou déchu de sa vie, de son boulot de sa réputation de sa famille etc d'ici une semaine

Contribution le : Aujourd'hui 11:21:01